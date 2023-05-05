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Подведены итоги семилетней работы горячей линии ЕДЦ в Москве

Араз Салехов
Город
Подведены итоги семилетней работы горячей линии ЕДЦ в Москве
Фото: Алексей Орлов /Вечерняя Москва

Операторы горячей линии единого диспетчерского центра приняли более 50 миллионов звонков. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Его востребованность только растет: если за первый год работы линии операторы приняли около двух миллионов звонков, то с начала этого года — уже более 2,5 миллиона, — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Жители столицы могут сообщить о неисправном освещении в подъезде, отсутствии отопления или горячей воды, неработающем лифте, необходимости сделать уборку рядом с домом и обратиться по другим вопросам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что с начала года горожане отправили свыше 190 тысяч заявок, каждая из которых регистрировалась и отправлялась в диспетчерскую службу.

Обратиться в единый диспетчерский центр жители могут несколькими способами: через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Электронный дом. Москва», по телефону горячей линии +7 (495) 539-53-53, а также на портале mos.ru в сервисе «Вызов мастера».

горячая линия портал mos.ru Москва
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