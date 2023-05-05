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Владислав Овчинский: Порядка 180 экскурсий прошло в рамках проекта «Открой#Моспром» в апреле

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Порядка 180 экскурсий прошло в рамках проекта «Открой#Моспром» в апреле
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В апреле 2023 года экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром» в апреле посетили более 4 тысяч человек. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— С 17 по 28 апреля мы провели почти 180 экскурсий по 35 предприятиям столицы. В этот раз в производственных цехах и музеях побывали более 4 тысяч человек. Кроме того, в этом сезоне впервые состоялся мастер-класс по изготовлению хлеба для космонавтов. Его участниками стали более 70 человек, — отметил Владислав Овчинский.

В апреле свои двери для экскурсантов открыли кондитерская фабрика «Бабаевский», производитель чипсов «Московский картофель», предприятие по выпуску лифтов «Мослифт», изготовитель микрочипов «Микрон» и многие другие.

Специальные туры в рамках проекта прошли для студентов профильных учебных заведений. Для учащихся это возможность лично увидеть процессы промышленного производства и определиться с интересными для них местами работы.

График экскурсий, которые будут проходить в течение всего года, можно найти на сайте проекта. Там же можно воспользоваться онлайн-помощником, который найдет ответы на все вопросы пользователей.

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