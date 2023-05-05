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Портал «Узнай Москву» подготовил экскурсии по восстановленным объектам культурного наследия

Евгений Силаев
Город
Портал «Узнай Москву» подготовил экскурсии по восстановленным объектам культурного наследия
Фото: Unsplash

На портале «Узнай Москву» появились онлайн-экскурсии по отреставрированным объектам культурного наследия. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Маршрут разработала Госинспекция по недвижимости. Он включает в себя доходный дом на Большой Татарской улице, здание Софийского механического завода и дом его владельца Густава Листа на Болотной площади, а также комплекс зданий Мариинского женского училища на Софийской набережной.

— В разработанный ведомством маршрут вошли приведенные в порядок постройки XVIII, XIX и начала XX столетия. Теперь они включены в перечень маршрутов портала и приложения «Узнай Москву». Каждый желающий может открыть для себя в столице новый маршрут, попутно в интерактивном режиме узнавая интересные факты об объектах культурного наследия, которые отреставрированы в последние годы, — рассказал Иван Бобров.

Пользователи приложения смогут увидеть не только современный облик объектов, но и как они выглядели до реставрации. Попутно можно узнать интересные факты о том или ином здании.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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