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Приметы и советы

Московский производитель медтехники ускорил рабочий процесс благодаря нацпроекту

Лейла Алиева
Город
Московский производитель медтехники ускорил рабочий процесс благодаря нацпроекту
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичный производитель АО «ТЗМОИ», занимающийся выпуском медицинской техники, увеличил в 1,5 раза скорость создания изделий в расчете на одного специалиста благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Сотрудники компании вместе с экспертами провели инвентаризацию склада и определили места хранения каждой единицы товара, что позволило сократить время на поиск нужного оборудования. Также был внедрен мониторинг плана выпуска готовой продукции и полуфабрикатов, что позволило уменьшить перепроизводство.

Таким образом время протекания процесса производства сократилось на 33 процента: если раньше на выпуск одного шкафа уходило 252 часа, то сейчас тратится 168 часов. Кроме того, на 30 процентов уменьшилось незавершенное производство, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой столичный производитель «Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений» сэкономил 35 миллионов рублей благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». В рамках нацпроекта удалось упорядочить взаимосвязанные технологические операции и определить места хранения оснастки и комплектующих.

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