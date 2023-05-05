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Приметы и советы

Названы самые распространенные виды онкологии у мужчин и женщин

Ирина Игнатенко
Общество
Названы самые распространенные виды онкологии у мужчин и женщин
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мужчины и женщины имеют разные онкологические особенности. Об этом сообщили эксперты сети клиник «Евроонко».

Медицинские специалисты проанализировали статистику заболеваемости раком и обращений пациентов и сделали ряд интересных выводов.

Так, у пациентов-мужчин чаще всего диагностируют рак трахеи, бронхов, легких и представительной железы. Женщины чаще всего сталкиваются с раком молочной железы, кожи, тела матки, передает Life.ru.

Онколог Иван Карасев отметил, что есть симптомы, которые не стоит оставлять без внимания, нужно пройти медицинское обследование. На развитие онкологии может указывать резкая потеря веса, появление различных уплотнений и воспалений на теле, увеличение лимфоузлов. Специалист напомнил, что при ранней диагностике лечение чаще всего бывает успешным, передает ФАН.

К 2040 году в России в 1,5 раза увеличится число колоректальных опухолей. Об этом рассказал абдоминальный хирург-онколог, заведующий отделением колопроктологии Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. Петровского Аркадий Беджанян.

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