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Гастроэнтеролог Дианова рассказала, кому опасно есть редис

Иссалина Аюпова
Евгений Силаев

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Гастроэнтеролог Дианова рассказала, кому опасно есть редис
Фото: Unsplash

Редиска — достаточно неоднозначный овощ. О его пользе и вреде «Вечерней Москве» рассказала врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, редис представляет собой низкокалорийный продукт. На 100 граммов овоща приходится 20 килокалорий. Кроме того, он содержит много грубой клетчатки.

По словам Диановой, редис идеально подходит для людей, страдающих из-за повышенного уровня холестерина и запоров. Высокое содержание клетчатки позволяет решить эти проблемы.

В то же время для целого ряда пациентов этот продукт противопоказан.

— Однако большое содержание клетчатки в продукте не всегда играет на руку. При определенных болезнях ЖКТ ее лучше исключить из рациона, — рассказала Данилова.

По ее словам, при панкреатите, гастрите и дивертикулезе кишечника редис стоит исключить из рациона. Аналогично следует поступить и с другими продуктами, содержащими грубую клетчатку, отметила эксперт.

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