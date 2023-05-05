Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Соболезнования в слезах и соплях»: Гузеева набросилась на скорбящих по Зайцеву и Юдашкину

Евгений Силаев
Общество
«Соболезнования в слезах и соплях»: Гузеева набросилась на скорбящих по Зайцеву и Юдашкину
Фото: Пресс-служба Первого канала

Ведущая культового шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева набросилась с критикой на тех, кто публично скорбит по ушедшим из жизни модельерам Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину. По ее мнению, многие из них ведут себя неискренне.

В своем Telegram-канале актриса и телеведущая опубликовала короткий пост на эту тему. Гузеева не скрывает своего отношения к скорбящим.

— Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в соцсетях и других приложениях. Для кого? Самисебяшкиснимашки. Пошлость и гадость, — написала она.

Подписчики в комментариях поддержали позицию Гузеевой. Многие из них обвинили публично соболезнующих в показушничестве.

В России один за другим ушли из жизни самые именитые модельеры страны. 30 апреля в возрасте 85 лет скончался Вячеслав Зайцев. Ненадолго мэтра пережил его ученик Валентин Юдашкин: 2 мая он ушел из жизни в возрасте 60 лет. Кто теперь заменит гениев дизайнерского дела, кому суждено продолжить дело титанов модной индустрии, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Социальные сети Знаменитости Лариса Гузеева
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте