«Соболезнования в слезах и соплях»: Гузеева набросилась на скорбящих по Зайцеву и Юдашкину

Фото: Пресс-служба Первого канала

Ведущая культового шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева набросилась с критикой на тех, кто публично скорбит по ушедшим из жизни модельерам Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину. По ее мнению, многие из них ведут себя неискренне.

В своем Telegram-канале актриса и телеведущая опубликовала короткий пост на эту тему. Гузеева не скрывает своего отношения к скорбящим.

— Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в соцсетях и других приложениях. Для кого? Самисебяшкиснимашки. Пошлость и гадость, — написала она.

Подписчики в комментариях поддержали позицию Гузеевой. Многие из них обвинили публично соболезнующих в показушничестве.

В России один за другим ушли из жизни самые именитые модельеры страны. 30 апреля в возрасте 85 лет скончался Вячеслав Зайцев. Ненадолго мэтра пережил его ученик Валентин Юдашкин: 2 мая он ушел из жизни в возрасте 60 лет. Кто теперь заменит гениев дизайнерского дела, кому суждено продолжить дело титанов модной индустрии, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.