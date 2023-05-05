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Экс-бобслеист сборной России Зайцев умер в возрасте 31 года

Евгений Силаев
Спорт
Экс-бобслеист сборной России Зайцев умер в возрасте 31 года
Фото: patriarchia.ru

Бывший бобслеист сборной России Владимир Зайцев ушел из жизни в 31-летнем возрасте. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила жена спортсмена Саина Исматуллаева.

— 5.05.2023. Вова больше не с нами. Прощание состоится 7 мая 2023 года. Отпевание в траурном зале больничного комплекса «Память» города Ковров в 10:00. Приходите попрощаться с Вовой, — написала она.

По имеющимся данным, в последние годы жизни Зайцев боролся с лейкозом, передает РИА Новости.

Зайцев был заслуженным мастером спорта, в командных соревнованиях был разгоняющим. В составе юниорской сборной России завоевал серебряные медали чемпионата мира. Также в активе спортсмена есть золото и серебро национального первенства.

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