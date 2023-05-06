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Красная Луна исполнит мечты: что можно и чего нельзя делать 7 мая

Дарья Завгородняя

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Красная Луна исполнит мечты: что можно и чего нельзя делать 7 мая
Фото: shutterstock

Красная Луна — редкое явление: во время полного лунного затмения спутник Земли приобретает красный окрас. Удивительное зрелище откроется москвичам 7 мая в 05:35. При этом влияние Красной Луны на судьбу и здоровье нельзя недооценивать, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» астролог Миша Кондра.

— Люди, которые ощущают на себе перепады погоды, будут чувствовать резкий упадок сил, на дорогах может увеличиться аварийность, а в семейной и рабочей сфере — количество конфликтных ситуаций, — предупредил эксперт.

Поэтому 7 мая лучше воздержаться от деловой активности, крупных покупок, путешествий и любых решительных действий. Стоит посвятить день досугу и самообразованию — чтению книг, просмотру обучающих видео. Также полезно поработать над списком целей на будущее. Проанализируйте последние месяцы, годы вашей жизни. Подумайте, чего вы успели добиться, а где не хватило сил или возможностей. Оцените результаты и составьте новый план.

Также астролог подчеркнул, что Красная Луна — лучшее время для загадывания желаний:

— Подумайте, чем бы вам хотелось порадовать себя или даже в корне изменить жизнь. Запишите на листке бумаги все свои желания, мысленно отправляя их Луне. Именно она является проводником между нашим разумом и мечтами. В этом году мы увидим Красную Луну еще дважды: 16 октября в 22:30 по московскому времени и 15 ноября в 08:06.

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