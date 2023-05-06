Выставка фотопортретов участников ВОВ откроется на станции «Выставочная»

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В пятницу, 12 мая, в галерее «Метро» на станции столичной подземки «Выставочная» состоится концерт-презентация фотовыставки «Лица Великой Победы». Гости мероприятия смогут встретиться со свидетелями и участниками Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

— В честь 78-й годовщины Победы мы открыли выставку уникальных фотопортретов участников Великой Отечественной войны. Все они были сделаны в рамках авторского проекта «Победители», — рассказал Ликсутов.

Героями проекта стали более 70 ветеранов разных войск, национальностей и религиозных конфессий со всего бывшего СССР, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в честь всенародного праздника в столичном транспорте с 5 мая будут раздавать георгиевские ленточки. Например, в метро их можно получить на стойках «Живое общение», в том числе в эскалаторной галерее на Воробьевых горах. Также ленты будут раздавать сотрудники ЦОМП.