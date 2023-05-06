«Счастливые родители должны быть рядом»: Гагарина ответила на слухи о воссоединении с экс-мужем

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Российская певица Полина Гагарина отреагировала на появившиеся в Сети слухи о ее воссоединении с бывшим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. По словам знаменитой артистки, они вместе с экс-супругом отмечали шестилетие их общей дочери Мии.

— Естественно, счастливые родители должны быть рядом. Наша фотография с Дмитрием вызвала комментарии: «Слава тебе Господи, сошлись». Дорогие друзья, я не из тех артистов, которые меняют свои решения. Развелись — значит, развелись! — объяснила ситуацию Гагарина в эфире «Русского радио».

Она также добавила, что, несмотря на развод, все равно остается в хороших отношениях с обоими своими бывшими супругами.

В конце марта Полина Гагарина с размахом отметила свое 36-летие и устроила грандиозную вечеринку в Москве. На ней она исполняла песни вместе с подросшим сыном от первого мужа, слушала нескончаемые поздравления от знаменитых коллег и даже провела танцевальный поединок. Друзей у артистки очень много, и на свой праздник она пригласила большую компанию российских звезд.