Ветераны Великой Отечественной войны рассказали, как им помогают социальные работники

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Город относится к ветеранам с особым вниманием. Социальные работники, которые приходят на дом к старшему поколению, стараются поддерживать их во всем, даже если это не входит в индивидуальную программу помощи. Так, например, вместе с соцработниками пожилые горожане могут научиться пользоваться смартфоном или собраться в поездку. Социальные работники сопровождают пожилых людей в поликлинику, реабилитационные центры, оформляют услуги сиделки и многое другое.

Работа сотрудников социальной защиты строится на уважении и заботе о людях. Приходя к ветеранам Великой Отечественной войны, специалисты общаются с ними, узнают истории из их жизни и индивидуальные потребности каждого.

В Москве живет ветеран Серафима Алексеевна, которая во время войны работала на оборонном заводе. Специалист из Территориального центра социального обслуживания «Тушино» встречается с женщиной регулярно. В процессе общения Серафима Алексеевна вспоминала о своей жизни, делались переживаниями и трудностями времен Великой Отечественной войны.

— В военные годы трудилась на оборонном заводе. Наша семья по распределению переехала из Москвы в гарнизон под Минском, потом я вернулась в Москву и устроилась работать инженером в Национальный институт авиационной промышленности. Принимала участие в разработках автопилотов, радиолокационных станций, — рассказала Серафима Алексеевна.

Социальный работник также интересовался и планами на будущее. Серафима Алексеевна поделилась, что всегда смотрит трансляции парада Победы по телевизору, но хотела бы посетить мероприятие лично и посмотреть на него с трибуны. Мечта ветерана сбылась.

Для Серафимы Алексеевны поездка стала важным событием! Утром 9 мая специалист пришел к ней домой, чтобы помочь подготовиться к празднику и проводить до места сбора ветеранов — участников парада.

Во время шествия парадных расчетов Серафима Алексеевна находилась на трибуне: «Когда по Красной площади пошли расчеты, не удержалась и заплакала. Ведь мой отец тоже был военным, и к военной форме с детства испытывала особые чувства. Со слезами на глазах чувствовала гордость за свою Родину».

Другой житель столицы, 93-летний Николай Константинович, мечтал освоить современные технологии. Несмотря на почтенный возраст, мужчина открыт для новых знаний, но начать обучение было непросто. Социальный работник филиала «Митино» территориального центра социального обслуживания «Щукино» проводил небольшие занятия с Николаем Константиновичем несколько раз в неделю на протяжении месяца. Вместе специалист и ветеран разбирали, как пользоваться компьютером и интернетом, чтобы Николай Константинович мог оставаться с родственниками на связи, даже когда те далеко.

— Было нелегко! Но шаг за шагом, день за днем осваивал ноутбук, текстовый редактор и смог выходить в интернет и отправлять письма. Научился пользоваться службами мгновенных сообщений, обмениваться фотографиями, — поделился ветеран.

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны является одной из важнейших задач Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Для каждого создана своя уникальная программа помощи. Специально для ветеранов работает служба сиделок, сервисы «Санаторий на дому», «Тревожная кнопка» с неотложной помощью, проводится бесплатный ремонт в квартирах.

Для оформления услуги социального обслуживания на дому необходимо подать заявление в ближайший центр госуслуг «Мои документы» или на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. Также можно обратится в территориальный центр социального обслуживания, работники которого помогут передать заявку. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону круглосуточной единой справочной службы Департамента труда и социальной̆ защиты населения города Москвы: 8 (495) 870-44-44.