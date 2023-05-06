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Фигуристы Бойкова и Козловский ушли от тренера Москвиной в штаб к Тутберидзе

Евгений Жуков
Спорт
Фигуристы Бойкова и Козловский ушли от тренера Москвиной в штаб к Тутберидзе
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ушли от тренера Тамары Москвиной в штаб к Этери Тутберидзе. Об этом Бойкова сообщила в своем микроблоге в субботу, 6 мая.

— Мы с Димой и командой Тамары Николаевны прошли большой путь длиной в семь лет. Благодарны за наши первые шаги в парном катании и за победы, которых достигли за это время. Но мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое, — написала Бойкова.

Козловский также поблагодарил Москвину за полученный опыт и отдельно отметил, что расстаются они на хорошей ноте. Одной из причин перехода спортсмены называют тот факт, что Тутберидзе собрала у себя сильный штаб профессионалов, а сами атлеты уже готовы к изменениям и развитию.

В свою очередь ученица фигуриста Евгения Плющенко Вероника Жилина, которая ранее занималась в группе Тутберидзе, рассказала, почему приняла решение сменить тренера. По словам 13-летней спортсменки, подобное решение связано с сугубо личными причинами. Также девушка отказалась говорить о подробностях.

Спорт Фигурное катание Этери Тутберидзе
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