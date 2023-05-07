Более 300 жителей старшего возраста приняли участие в конкурсе по садоводству центров московского долголетия

Фото: Московское долголетие

В центрах московского долголетия завершился флешмоб садоводов «Огород на подоконнике», в котором активные участники смогли попробовать вырастить натуральный полезный урожай и создать свой уникальный домашний огород-сад.

Более 300 активистов из всех центров московского долголетия организовали свой огород на подоконнике и выращивали различные растения: цветы, рассаду, фрукты, овощи, зелень и многое другое. Конкурс проходил на протяжении всего месяца. Фотографии своих результатов участники размещали в социальных сетях.

Фото: Московское долголетие

— Наши центры посещают очень талантливые горожане старшего возраста, которые с удовольствием приняли участие в конкурсе и посоревновались за звание лучшего садовода. К флешмобу присоединились все центры московского долголетия. Было интересно наблюдать за активностью наших участников! Думаю, что мы продолжим традицию и в следующем году обязательно проведем еще один флешмоб по садоводству, – рассказала Екатерина Михайловская, руководитель ЦМД «Свиблово».

Победителями конкурса стали активисты из ЦМД «Некрасовка», «Чертаново Южное» и «Бибирево». Им были вручены памятные подарки от команды центров московского долголетия и дневники садовода-огородника.

Фото: Московское долголетие

— Очень понравилось участвовать в таком флешмобе. Вместе с другими участниками смогли вырастить рассаду, которую теперь посадим на своих дачных участках. В процессе работы обменивались опытом и знаниями. Узнала много новой и полезной информации по садоводству. Полученные навыки теперь буду применять на практике. Хочу сказать, что обязательно буду участвовать в таких мероприятиях еще, — отметила Ирина Павловна, лидер клуба «Мобильный огород» ЦМД «Некрасовка».

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещены на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.