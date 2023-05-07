Количество регулярных благотворительных платежей через сервис mos.ru выросло в 2,5 раза

Фото: Unsplash

За прошедший год число регулярных благотворительных платежей через сервисы mos.ru увеличилось в 2,5 раза. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Отмечается, что средняя сумма пожертвования составляет 500 рублей. Чаще всего москвичи помогают животным и детям.

Сервис позволяет горожанам настроить автоматический платеж. В свою очередь благотворительным организациям это помогает планировать бюджет на ближайшее время, пишет официальный сайт мэра Москвы.

— Когда человек осознанно делает выбор и настраивает автоплатеж через mos.ru, он точно знает, на что идут его пожертвования. Благодаря таким регулярным отчислениям больные дети могут рассчитывать на оплату лечения, бездомные — на горячий суп, а старики — на внимание. Пусть небольшие, но регулярные суммы решают очень много проблем, — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Детские сердца» Ольга Голенко.

На площадках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» побывали 450 тысяч человек. Москвичи и туристы увидели спектакли и концерты, организованные благотворительными фондами, а также смогли купить сувениры в пасхальной тематике. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, все собранные деньги пойдут нуждающимся.