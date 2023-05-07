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Скончался актер Виктор Шуляковский

Евгений Силаев
Общество
Скончался актер Виктор Шуляковский
Фото: patriarchia.ru

На 78-м году жизни скончался актер театра и кино Виктор Шуляковский. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

Отмечается, что актер трудился в театре с 1974 года. Время и место прощания с Шуляковским в данный момент неизвестны.

— Театр на Таганке соболезнует родным и близким Виктора Александровича, — передает сообщение ТАСС.

Шуляковский родился 3 июля 1945 года. После окончания учебы в Театральном училище имени Щукина поступил на работу в Театр на Таганке.

Актер запомнился зрителям по ролям в спектаклях «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной», «Живаго» и других. Последней его работой стала постановка «Мастер и Маргарита» режиссера Юрия Любимова.

Кроме того, Шуляковский сыграл в ряде фильмов, среди них: «Бумер. Фильм второй», «Мертвые души», «Принцип неопределенности» и другие.

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