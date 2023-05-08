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Приметы и советы

Проще, чем кажется: как заменить водительское удостоверение

Евгений Силаев

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как заменить водительское удостоверение
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Водительское удостоверение необходимо менять в нескольких важных случаях. О том, как это можно сделать, — в материале «Вечерней Москвы».

Когда необходимо менять удостоверение

— Каждые 10 лет (после истечения срока действия);

— После изменения персональных данных;

— В случае изменения состояния здоровья;

— В случае потери или кражи удостоверения.

Что нужно сделать для замены удостоверения

Если права уже были выданы ранее, то повторно сдавать экзамены не придется.

— Подать заявление (на сайте госуслуг, в отделении ГИБДД или МФЦ).

— Оплатить госпошлину 2 тысячи рублей.

— Посетить отделение ГИБДД и получить права в назначенный день.

Какие документы нужны

— Паспорт.

— Старое водительское удостоверение.

— Медицинская справка по форме № 003-В/у.

Лучше заняться вопросом замены прав до истечения их срока. За управление автомобилем по просроченному удостоверению предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

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