Проще, чем кажется: как заменить водительское удостоверение
Сюжет:Проще, чем кажется
Водительское удостоверение необходимо менять в нескольких важных случаях. О том, как это можно сделать, — в материале «Вечерней Москвы».
Когда необходимо менять удостоверение
— Каждые 10 лет (после истечения срока действия);
— После изменения персональных данных;
— В случае изменения состояния здоровья;
— В случае потери или кражи удостоверения.
Что нужно сделать для замены удостоверения
Если права уже были выданы ранее, то повторно сдавать экзамены не придется.
— Подать заявление (на сайте госуслуг, в отделении ГИБДД или МФЦ).
— Оплатить госпошлину 2 тысячи рублей.
— Посетить отделение ГИБДД и получить права в назначенный день.
Какие документы нужны
— Паспорт.
— Старое водительское удостоверение.
— Медицинская справка по форме № 003-В/у.
Лучше заняться вопросом замены прав до истечения их срока. За управление автомобилем по просроченному удостоверению предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей.