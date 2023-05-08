Метеоролог Шувалов предупредил о повышенной пожарной опасности в столичном регионе

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В ближайшее время в столицу придет тепло, что может вызвать повышение пожарной опасности в регионе. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, жители столицы начнут ощущать тепло уже в ближайшие дни. Так, 9 мая столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла, а к выходным — до плюс 22 градусов.

Кроме того, дождей и ветра не стоит ждать как минимум до 17 мая, отметил синоптик. Он предупредил, что подобная погода способствует риску повышения пожарной опасности.

— Есть опасность возникновения засушливых условий, а также повышенная пожароопасность. Особенно риски пожаров повышаются в выходные. Если кто-то будет разжигать огонь, то лучше после поездки забирать с собой все, в том числе разведенный костер, — рассказал Шувалов.

По мнению специалиста, пока рано говорить, что в столицу досрочно пришло лето. Метеоролог обратил внимание, что прямо сейчас в городе повторяется ситуация апреля.

«Вечерняя Москва» вместе с экспертом решила напомнить о правилах пожарной безопасности в период отдыха россиян возле лесных массивов.