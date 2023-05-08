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СМИ: Обгоревшее тело художницы Ларисы Преображенской нашли около бывшей промзоны в Москве

Евгений Силаев
Происшествия
СМИ: Обгоревшее тело художницы Ларисы Преображенской нашли около бывшей промзоны в Москве
Фото: YouТube
Москва, улица Добролюбова Карта всех событий

Обгоревшее тело известной художницы-декоратора Ларисы Преображенской обнаружили возле ее автомобиля на северо-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, трагедия произошла на улице Добролюбова возле бывшей промзоны. Вечером 5 мая женщина приехала на место и сообщила охраннику, что собирается сжечь кое-какие вещи.

На следующий день во время обхода территории было обнаружено обгоревшее тело, в котором опознали Преображенскую. Согласно записям камер видеонаблюдения, в 23:20 произошла яркая вспышка пламени. По предварительной версии, художница погибла в результате несчастного случая, пишет издание.

Похожая история произошла со звездой сериала «Четыре танкиста и собака» Петром Высоцким. 88-летний польский актер заживо сгорел во время пожара в собственном доме в конце марта этого года.

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