Ветеран Великой Отечественной войны поздравил участников СВО с Днем Победы

Фото: пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области

Ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Власов поздравил участников специальной военной операции, выполняющих боевые задачи на фронте, с Днем Победы. Он рассказал о своей борьбе против фашизма.

Тимофей Дмитриевич родился 21 июня 1925 года в городе Чите Забайкальского края. О начале войны он узнал на следующие сутки после своего дня рождения. Тогда они всем школьным классом отправились в местный военкомат.

— Так тогда была воспитана советская молодежь. Вся мужская половина класса отправилась в военкомат и начала упрашивать военкома, чтобы тот отправил нас в вооруженные силы на борьбу с фашизмом. Мы тогда думали, что нам не удастся попасть на фронт и врага разгромят без нас, — рассказал ветеран.

Три дня молодые люди осаждали двор военкомата, пока военком не убедил школьников, что обязательно вышлет им повестки. Тогда юноши успокоились и разошлись по домам.

Ждать повестку пришлось долго: Тимофей Дмитриевич успел выучиться в Забайкальском военно-пехотном училище, когда его в 1943 году призвали. В составе Рабоче-крестьянской Красной армии он попал на фронт в мае 1944 года.

Молодой лейтенант стал командиром пулеметного взвода в составе 1-й гвардейской и 18-й армий на 1-м и 4-м Украинском фронтах. Он принимал участие в освобождении Западной Украины и Чехословакии, а после войны сражался с бандеровцами.

— Дорогие ребята! Я бил фашистов на Украине в 1944–1945 годах. Вы сейчас сражаетесь там же, и я всей душой — вместе с вами! Желаю вам Победы и скорейшего возвращения домой! — передал напутствие нынешним защитникам родины ветеран Великой Отечественной войны.

В мирное время Тимофей Дмитриевич Власов стал сотрудником военной прокуратуры и дослужился до звания полковника юстиции.