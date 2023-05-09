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Приметы и советы

В Белоруссии предотвратили теракты в преддверии 9 Мая

Евгений Жуков
В мире
В Белоруссии предотвратили теракты в преддверии 9 Мая
Фото: shutterstock

Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что в республике были задержаны лица, которые готовились совершить серию терактов в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

— Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов, — отметил Тертель.

По его словам, правоохранительные органы знают, что за планируемым террористическим актом стоят «иностранные спецслужбы». На сегодня Тертель отказался давать какие-либо дополнительные комментарии по поводу случившегося, однако добавил, что подробнее расскажет о ситуации завтра, передает ТАСС.

Это не первое в Белоруссии задержание злоумышленников, подозреваемых в совершении или подготовке к теракту. Так, 7 марта в РБ задержали террориста украинских спецслужб и его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, сообщил тогда президент республики Александр Лукашенко.

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