«Картиной прикрывал неглиже»: продюсер Сандлер рассказал о тайне покойного модельера Вячеслава Зайцева

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Продюсер Игорь Сандлер поделился собственной историей знакомства и дружбы с прославленным на весь мир российским модельером Вячеславом Зайцевым. Он решил приоткрыть завесу тайны и рассказать о курьезном случае, который случился с кутюрье в больнице.

Сандлер поделился,что познакомился с Зайцевым еще в конце 70-х годов. После концерта одной из групп продюсера, «Интеграл», Зайцев решил зайти за кулисы. Так и началось многолетнее общение.

В какой-то момент модельер неудачно упал и оказался в больнице. Ему предоставили двухкомнатную палату, Зайцев развесил по стенам картины для приятной обстановки. Сандлер вместе с его отцом решил навестить своего товарища. Зайцев подарил им одну из своих картин, однако дальше, при фотографировании, возник небольшой курьез.

— Когда мы с папой собрались уходить, он встал, снял со стены самую большую картину и подарил мне. Мы с этой картиной сфотографировались, но ему трудно было надевать штаны, поэтому он со мной встал в одних трусах, а мы этой картиной прикрыли его неглиже. Это и запечатлено на фотографии, — рассказал Сандлер в беседе с «МК».

В России один за другим ушли из жизни самые именитые модельеры страны. 30 апреля в возрасте 85 лет скончался Вячеслав Зайцев. Ненадолго мэтра пережил его ученик Валентин Юдашкин: 2 мая он ушел из жизни в возрасте 60 лет. Кто теперь заменит гениев дизайнерского дела, кому суждено продолжить дело титанов модной индустрии, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.