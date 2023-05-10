Американский генерал Бридлав назвал главный страх НАТО на Украине

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Военный успех Украины на фронте остается самым главным страхом для Североатлантического альянса, поскольку Россия не допустит своего поражения ни при каких условиях. С таким заявлением выступил отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

— Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что господин Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе, — заявил генерал в беседе с телеканалом ABC Action News.

Бридлав добавил, что Владимир Путин, по его словам, может задействовать риторику так называемого сдерживания, и эффект оказывается более чем действенный. Эксперт считает, что США действительно поддаются таким словам, и на этом фоне постепенно уменьшают поставки оружия для Киева. Таким образом, уверен Бридлав, получается обеспечить безопасность для России.

Ни Россия, ни Североатлантический альянс не примут Украину под свой «ядерный зонтик» после выстраивания новой архитектуры безопасности на европейском континенте. Такой вывод сделал доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис. Он также добавил, что такая система безопасности, вероятнее всего, исключает Киев, несмотря на все жертвы, на которые решилось украинское военно-политическое руководство для вхождения в западный блок.