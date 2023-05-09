Политолог Харрис: НАТО и Россия исключат Украину из новой архитектуры безопасности Европы
Ни Россия, ни Североатлантический альянс не примут Украину под свой «ядерный зонтик» после выстраивания новой архитектуры безопасности на европейском континенте. Такой вывод сделал в своей в статье для портала 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.
— Европу ждет мрачное будущее. Разделение континента на два вооруженных лагеря: Россия и Белоруссия — с одной стороны, Североатлантический альянс — с другой. Это рецепт холодного, неумолимого и ничем не украшенного мира, — выразил мнение эксперт.
Он также добавил, что даже такая система безопасности, вероятнее всего, исключает Киев, несмотря на все жертвы, на которые решилось украинское военно-политическое руководство для вхождения в западный блок, говорится в статье.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал свою точку зрения относительно внешнеполитических решений Москвы. По мнению спикера, президенту РФ Владимиру Путину удалось пресечь воплощение плана Вашингтона по ослаблению и уничтожению страны, начав спецоперацию на Украине.