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Политолог Харрис: НАТО и Россия исключат Украину из новой архитектуры безопасности Европы

Евгений Жуков
В мире
Политолог Харрис: НАТО и Россия исключат Украину из новой архитектуры безопасности Европы
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Ни Россия, ни Североатлантический альянс не примут Украину под свой «ядерный зонтик» после выстраивания новой архитектуры безопасности на европейском континенте. Такой вывод сделал в своей в статье для портала 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.

— Европу ждет мрачное будущее. Разделение континента на два вооруженных лагеря: Россия и Белоруссия — с одной стороны, Североатлантический альянс — с другой. Это рецепт холодного, неумолимого и ничем не украшенного мира, — выразил мнение эксперт.

Он также добавил, что даже такая система безопасности, вероятнее всего, исключает Киев, несмотря на все жертвы, на которые решилось украинское военно-политическое руководство для вхождения в западный блок, говорится в статье.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал свою точку зрения относительно внешнеполитических решений Москвы. По мнению спикера, президенту РФ Владимиру Путину удалось пресечь воплощение плана Вашингтона по ослаблению и уничтожению страны, начав спецоперацию на Украине.

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