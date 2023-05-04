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Полковник Макгрегор: Путин сорвал ключевую секретную операцию США по уничтожению России

Евгений Жуков
В мире
Полковник Макгрегор: Путин сорвал ключевую секретную операцию США по уничтожению России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пресек реализацию плана властей Соединенных Штатов по ослаблению и уничтожению страны, начав специальную военную операцию на Украине. Такой вывод сделал бывший советник главы оборонного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

— Россия предприняла операцию, которая защитила страну. Мы неустанно работали на протяжении по крайней мере 20 лет, чтобы ослабить Россию, насколько это возможно, — отметил американский политик.

Эксперт добавил, что российская сторона отчетливо дала понять Белому дому, что не потерпит экспансии Североатлантического альянса к ее государственным границам. Несмотря на это, военно-политический блок решил проигнорировать данное требование, в связи с чем правительство РФ было вынуждено предпринять соответствующие меры для нейтрализации потенциальной угрозы у своих западных рубежей и в Черном море.

В свою очередь офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, что желание президента Украины Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Москвой приведет только к его гибели.

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