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Разведчик Риттер предупредил Зеленского о риске гибели из-за продолжения конфликта с РФ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Разведчик Риттер предупредил Зеленского о риске гибели из-за продолжения конфликта с РФ
Фото: president.gov.ua

Желание президента Украины Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией приведет только к его гибели. Такое мнение выразил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

— Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко. Если он не уйдет в отставку как можно скорее, то не проживет долго. Его уберут либо военные, либо новый майдан. Его популярность резко падает, уровень коррупции становится значительным, а недовольство населения растет, — отметил он, отвечая на вопрос о возможности восстания украинского народа из-за отправки мобилизованных на верную смерть под Артемовск.

Также Риттер заявил, что у украинского руководства не получится восполнить потери среди личного состава своих вооруженных сил, так как 80 процентов обученных бойцов либо уже погибли, либо ранены.

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил аналогичную точку зрения. По его словам, продолжение конфликта обеспечит гибель сотен тысяч военнослужащих украинской армии и приведет к демографической катастрофе.

29 апреля Зеленский заявил, что носит с собой пистолет и учится стрелять. Он также отметил, что тренируется в стрельбе.

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