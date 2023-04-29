Зеленский заявил, что носит с собой пистолет и учится стрелять

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский носит при себе пистолет и регулярно тренируется из него стрелять. Об этом в субботу, 29 апреля, он заявил в интервью украинским СМИ.

— У меня есть (пистолет при себе — прим. «ВМ»). Я умею (стрелять — прим. «ВМ»), — признался украинский лидер.

На вопрос журналиста, тренируется ли он в стрельбе, глава государства ответил утвердительно. Президент также добавил, что в начале российской специальной военной операции на Украине в разных частях Банковой улицы, где расположен офис главы государства, «находились ящики с оружием и патронами», передает ТАСС.

Однако навыки стрельбы Владимира Зеленского мало чем могут помочь украинской армии сегодня на линии соприкосновения. Так, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что военно-политическое руководство Украины не сможет восполнить потери среди личного состава своих вооруженных сил, поскольку 80 процентов обученных бойцов либо уже погибли, либо ранены.

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин придерживается аналогичной точки зрения. По его мнению, продолжение конфликта приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих украинской армии и демографической катастрофе.