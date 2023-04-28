Риттер: Украина потеряла 80 процентов от изначального состава ВСУ
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Военно-политическое руководство Украины не сможет восполнить потери среди личного состава своих Вооруженных сил. Таким мнением поделился офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, основная проблема Киева заключается в том, что в начале текущего конфликта ВСУ состояли из порядка 260 тысяч человек. На сегодняшний день, продолжил Риттер, 80 процентов из них погибло, было ранено или же до сих пор находится в плену.
Эксперт также добавил, что заменить их не получится. Риттер отметил, что на данный момент российские войска прошли подготовку и оснащены всем необходимым, в то время как ВСУ в основном состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей.
Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин придерживается аналогичной точки зрения. По его мнению, продолжение конфликта приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих украинской армии и демографической катастрофе.