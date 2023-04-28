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Риттер: Украина потеряла 80 процентов от изначального состава ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Риттер: Украина потеряла 80 процентов от изначального состава ВСУ
Фото: president.gov.ua

Военно-политическое руководство Украины не сможет восполнить потери среди личного состава своих Вооруженных сил. Таким мнением поделился офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, основная проблема Киева заключается в том, что в начале текущего конфликта ВСУ состояли из порядка 260 тысяч человек. На сегодняшний день, продолжил Риттер, 80 процентов из них погибло, было ранено или же до сих пор находится в плену.

Эксперт также добавил, что заменить их не получится. Риттер отметил, что на данный момент российские войска прошли подготовку и оснащены всем необходимым, в то время как ВСУ в основном состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей.

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин придерживается аналогичной точки зрения. По его мнению, продолжение конфликта приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих украинской армии и демографической катастрофе.

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