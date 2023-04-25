Экс-советник Кучмы Соскин: В ближайшие месяцы ВСУ потеряют сотни тысяч солдат

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Продолжение конфликта на Украине приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих украинской армии и демографической катастрофе. Такой вывод во вторник, 25 апреля, сделал экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

— Еще пара месяцев такой войны — и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр типа Житомира или Чернигова, — сказал он.

По мнению Соскина, Вооруженные силы Украины теряют в боях лучшие силы, которые планировалось использовать во время контрнаступления.

Также экс-советник бывшего украинского лидера отметил, что политика, проводимая президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает события, описанные британским писателем Джорджем Оруэллом в его антиутопии «1984». По мнению политика, сегодня в стране воссоздана тотальная цензура, а также практика сокрытия информации, как и в описываемом в романе государственном строе.

Кроме того, Соскин призывал украинского лидера покинуть свой пост и уйти в отставку. По его словам, глава государства не справляется со своими обязанностями.