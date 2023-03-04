«Уйди в отставку»: Соскин призвал Зеленского покинуть пост президента Украины

Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует покинуть пост главы государства, поскольку он не может обеспечить надлежащий контроль над ситуацией в стране. Таким мнением поделился бывший советник второго украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в субботу, 4 марта.

— В чем проблема Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку, — заявил Соскин на своем YouTube-канале.

Он также добавил, что сегодня на Украине сложились крайне тяжелые условия для нормальной жизни, а администрация президента в это время продолжает наживаться на собственных гражданах.

По словам Соскина, обычные украинцы в настоящее время не могут купить даже простые продукты питания и живут без привычных удобств, в частности, без воды. В то же время элиты «с жиру бесятся», отметил экс-советник.

В заключение эксперт подчеркнул, что правительству Украины следовало бы сконцентрироваться на проблемах рядовых граждан, а не ужесточать контроль над СМИ.

В начале февраля Соскин заявил, что массовые кадровые перестановки и политические решения приведут к народному недовольству и смене команды действующего президента Украины Зеленского.