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Массовые кадровые перестановки и политические решения приведут к народному недовольству и смене команды президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, последние решения украинского правительства говорят об ужесточении режима, который в будущем приведет к ситуации, когда искать врагов будут уже среди обычных граждан.

— Это охота на ведьм. Добром это не кончится. Это элементарная физика: сила действия порождает адекватную силу противодействия. Чем больше давят они, тем больше будут давить на них в ответ, — заявил эксперт.

Непосредственную роль в падении украинского лидера сыграют и неудачи Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией, поскольку они лишь усиливают напряжение в обществе.

1 февраля украинские СМИ сообщили, что врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку.

До этого представитель кабинета министров в парламенте Украины Тарас Мельничук рассказал, что Алексей Кулеба был уволен с должности председателя Киевской областной военной администрации.