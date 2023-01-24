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Алексея Кулебу уволили с должности главы Киевской ОВА

Александр Афонин
В мире
Алексея Кулебу уволили с должности главы Киевской ОВА
Фото: Pixabay

Алексей Кулеба был уволен с должности председателя Киевской областной военной администрации (ОВА). Об этом во вторник, 24 января, сообщил представитель кабинета министров в парламенте Украины Тарас Мельничук.

— Согласовано увольнение Кулебы Алексея Владимировича с должности главы Киевской областной военной администрации, — написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Помимо этого, с должностей глав областных военных администраций были уволены Резниченко Валентина (Днепропетровская область), Живицкий Дмитрий (Сумская область) и другие.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дополнительные кадровые решения в стране. По его словам, они коснутся «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти», а также в регионах и правоохранительной системе.

Позже стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко. Помимо этого, заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал заявление об отставке.

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