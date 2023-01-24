Зеленский заявил о масштабных кадровых перестановках на Украине

Фото: president.gov.ua

На Украине ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Уже есть кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра, — рассказал он в Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что соответствующие распоряжения будут касаться «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти», а также в регионах и правоохранительной системе, передает РИА Новости.

Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко подал заявление об отставке. Об этом сообщил 23 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Симоненко занимал эту должность с 17 июля.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. Отмечается, что на его место могут назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.