Замглавы офиса президента Украины Тимошенко подал заявление об увольнении

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Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Об этом в понедельник, 23 января, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Отмечается, что на его место могут назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Также уйти со своих должностей могут главы Днепропетровской и Сумской областей Валентин Резниченко и Дмитрий Живицкий, руководители подконтрольных Украине частей Херсонской и Запорожской областей Ярослав Янушевич и Александр Старух, сообщает ТАСС.

17 января советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Свое решение он объяснил тем, что хочет «показать пример цивилизованного поведения».

Основной причиной отставки стала ситуация с обрушением жилого дома в Днепропетровске. По словам чиновника, упавшую на жилой многоэтажный дом в городе ракету сбила украинская система ПВО. Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд здания. После этого он подвергся критике со стороны украинской общественности.