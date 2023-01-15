Арестович сообщил, что летевшую над Днепропетровском ракету сбила ПВО Украины

Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в субботу, 14 января, сообщил, что упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система противовоздушной обороны.

Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд здания, сообщают «Известия».

Действия российской армии при штурме Соледара стали неожиданными для украинских сил. Об этом 14 января рассказал боец группы «Вагнер». Военнослужащий добавил, что штурмовые отряды ворвались в самый центр города и перерезали ВСУ пути снабжения.

13 января Минобороны РФ поделилось подробностями взятия Соледара в Донецкой народной республике. Говоря о штурме районов города, занимаемых ВСУ, в ведомстве заявили, что данная задача была успешно решена мужественными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

Из-за своего расположения Соледар имел стратегическое значение для Украины. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска.