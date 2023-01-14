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Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о заставшей врасплох ВСУ тактике в Соледаре

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о заставшей врасплох ВСУ тактике в Соледаре
Фото: Минобороны РФ

Действия российской армии при штурме Соледара стали неожиданными для украинских сил. Об этом в субботу, 14 января, рассказал боец группы «Вагнер».

— Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления. То есть противник совершенно не ожидал прорыва с северной стороны, — пояснил он.

Военнослужащий добавил, что штурмовые отряды ворвались в самый центр города и перерезали ВСУ пути снабжения. По его словам, это стало неожиданностью для украинцев, сообщает РИА Новости.

13 января Минобороны России поделилось подробностями взятия Соледара в ДНР. Говоря о штурме районов города, занимаемых ВСУ, в министерстве заявили, что данная задача была успешно решена мужественными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

Из-за своего расположения Соледар имел стратегическое значение для Киева. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска.

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