Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Заместитель генерального прокурора Украины Симоненко подал в отставку

Юлия Курганова
В мире
Заместитель генерального прокурора Украины Симоненко подал в отставку
Фото: president.gov.ua

Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко подал заявление об отставке. Об этом сообщил в понедельник, 23 января, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

— Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко — тоже все, — написал он в Telegram-канале, сделав отсылку к увольнению заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Симоненко занимал эту должность с 17 июля. Ранее с нее была отстранена Ирина Венедиктова.

Отмечается, что Симоненко отправился в 10-дневный отпуск в испанский город Марбелья, несмотря на обращение к Раде президента Украины Владимира Зеленского, в котором он потребовал от чиновников отказаться от поездок за рубеж на отдых, передает ТАСС.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Об этом 23 января сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. Отмечается, что на его место могут назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Украина Генпрокуратура Отставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте