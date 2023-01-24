Заместитель генерального прокурора Украины Симоненко подал в отставку

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Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко подал заявление об отставке. Об этом сообщил в понедельник, 23 января, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

— Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко — тоже все, — написал он в Telegram-канале, сделав отсылку к увольнению заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Симоненко занимал эту должность с 17 июля. Ранее с нее была отстранена Ирина Венедиктова.

Отмечается, что Симоненко отправился в 10-дневный отпуск в испанский город Марбелья, несмотря на обращение к Раде президента Украины Владимира Зеленского, в котором он потребовал от чиновников отказаться от поездок за рубеж на отдых, передает ТАСС.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Об этом 23 января сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. Отмечается, что на его место могут назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.