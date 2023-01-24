Зеленский уволил Тимошенко с поста замглавы своего офиса

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко. Об этом стало во вторник, 24 января.

— Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины согласно поданному заявлению, — цитирует документ РИА Новости.

Тимошенко написал заявление об увольнении в 23 января. Возможно, на его место назначат главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Также уйти со своих должностей могут главы Днепропетровской и Сумской областей Валентин Резниченко и Дмитрий Живицкий, руководители подконтрольных Украине частей Херсонской и Запорожской областей Ярослав Янушевич и Александр Старух.

В этот же день в отставку подал заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко. Уточняется, что Симоненко отправился в 10-дневный отпуск в испанский город Марбелья, несмотря на обращение к Раде президента Украины Владимира Зеленского, в котором он потребовал от чиновников отказаться от поездок за рубеж на отдых.