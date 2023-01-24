Заместитель министра обороны Украины Шаповалов подал в отставку

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Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал заявление об отставке. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Вячеслав Шаповалов попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что решение Шаповалова является достойным поступком, несмотря на то, что обвинения в его адрес безосновательны. Министр обороны страны Алексей Резник уже одобрил его отставку, передает РИА Новости.

Заявление об увольнении также написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Возможно, на его место назначат главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

В этот же день в отставку подал заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко. Уточняется, что Симоненко отправился в 10-дневный отпуск в испанский город Марбелья, несмотря на обращение к Раде президента Украины Владимира Зеленского, в котором он потребовал от чиновников отказаться от поездок за рубеж на отдых.