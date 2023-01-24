Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Заместитель министра обороны Украины Шаповалов подал в отставку

Лейла Алиева
В мире
Заместитель министра обороны Украины Шаповалов подал в отставку
Фото: president.gov.ua

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал заявление об отставке. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Вячеслав Шаповалов попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что решение Шаповалова является достойным поступком, несмотря на то, что обвинения в его адрес безосновательны. Министр обороны страны Алексей Резник уже одобрил его отставку, передает РИА Новости.

Заявление об увольнении также написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Возможно, на его место назначат главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

В этот же день в отставку подал заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко. Уточняется, что Симоненко отправился в 10-дневный отпуск в испанский город Марбелья, несмотря на обращение к Раде президента Украины Владимира Зеленского, в котором он потребовал от чиновников отказаться от поездок за рубеж на отдых.

Украина Минобороны Отставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте