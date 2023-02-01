СМИ: Врио главы департамента военно-технической политики Украины подал в отставку

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Врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев в среду, 1 февраля, подал в отставку. Об этом сообщили украинские СМИ.

В материале говорится, что глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников на данный момент не рассматривал его заявление, поскольку находится в командировке.

Недавно украинские СМИ опубликовали статью главы украинской общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шибунина. В материале шла речь о том, что Лиев поддерживал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, передает РИА Новости.

До этого представитель кабинета министров в парламенте Украины Тарас Мельничук рассказал, что Алексей Кулеба был уволен с должности председателя Киевской областной военной администрации.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко. Помимо этого, заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал заявление об отставке.