Экс-советник Кучмы сообщил об уничтожении лучших частей ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют в боях лучшие силы, которые планировалось использовать во время контрнаступления. Об этом в воскресенье, 23 апреля, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

— Идет подготовка к колоссальным событиям против Украины. Россия готовится к ним. Уничтожаются элитные украинские подразделения. А российская армия сберегает себя, ничего Украина сделать не может, — сказал Соскин на своем YouTube-канале.

Кроме того, по его словам, противовоздушная оборона Украины сильно ослабла. В частности, она не может перехватить даже беспилотные летательные аппараты, подчеркивает экс-советник.

Из-за дефицита зенитных боеприпасов ВСУ могут лишиться контроля над небом уже в ближайшее время. О том, как это повлияет на ход военных действий, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.