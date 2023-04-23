Военный эксперт Кошкин: Россия может получить господство в небе над Украиной уже в мае

Фото: Минобороны РФ

Из-за дефицита зенитных боеприпасов ВСУ могут лишиться контроля над небом уже в ближайшее время. О том, как это повлияет на ход военных действий, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, данные о нехватке боеприпасов у украинских войск поступают из нескольких источников:

— Информацию о нехватке боеприпасов для систем ПВО у ВСУ мы получаем от наших военных и военкоров. Контролируемая утечка данных также показала, что действительно есть документы, которые свидетельствуют о нехватке боеприпасов.

Как отметил Кошкин, последнее заседание в формате «Рамштайн» также обозначило проблему с боеприпасами. Так, министр обороны США Ллойд Остин обратил внимание на приоритеты ВСУ: на первом месте — ПВО, на втором — поставки боеприпасов. И только на третьем — ряд других вопросов, связанных с обеспечением Украины всем необходимым.

Кроме того, украинские власти сами признают, что боеприпасов не хватает.

— Раз нет боеприпасов, то даже высокоточные дорогостоящие конструкции ПВО, присланные из Европы, превращаются в груду металла, — полагает эксперт.

По мнению собеседника «ВМ», на фоне складывающейся ситуации потенциал российской авиации очень велик. Например, у России есть планирующие бомбы, которые могут подбираться к противнику, минуя зону поражения ПВО.

Военный эксперт подчеркнул, что именно авиация помогает добиваться успеха наземным родам войск:

— В нынешних обстоятельствах Россия может получить господство в воздухе уже в мае. А как только превосходство российской авиации станет очевидным, можно будет говорить о наметившемся переломе в конфликте.

О нехватке боеприпасов в ВСУ западные издания и украинские политики говорят регулярно. Так, еще в конце марта президент Украины Владимир Зеленский признался, что армия страны не готова к наступлению из-за дефицита боеприпасов и вооружения. А в начале апреля газета Washington Post назвала нехватку снарядов, медленные поставки оборудования и плохую погоду главными причинами отложенного «контрнаступления» украинских войск.

В «утечке» Пентагона также говорилось, что запасы снарядов для систем ПВО у Украины могут полностью закончиться уже к концу мая.