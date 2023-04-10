Какие секретные документы Пентагона утекли в Сеть и почему это важно для России

Фото: defense.gov

«Весеннее наступление» Украины под угрозой срыва — все из-за странной утечки документов американских военных и разведки. Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».

Что «утекло» у Пентагона

На появление в Сети секретных документов, которые, предположительно, принадлежат Пентагону, СМИ обратили внимание 7 апреля. Речь идет о более сотни фотографий листов А4 из презентации, подготовленной американскими военными для встречи с участием представителей ВСУ и НАТО в Германии 1 марта.

Документы датированы концом февраля и началом марта этого года. На многих из них есть отметки «Совершенно секретно» и «Не для предоставления иностранным представителям». Большая часть бумаг представляет собой сводки американской разведки о событиях в разных частях мира (например, в Иране, Китае и Йемене). Значительная часть слитых в интернет данных относится к конфликту на Украине. Именно они и представляют наибольший интерес и уже вызвали широкий резонанс как в США, так и за их пределами.

В документах, касающихся Украины, оценивается положение ВСУ на фронтах по состоянию на 2 марта, затрагиваются вопросы о поставках западного оружия. В них также есть сведения о дискуссиях в высшем руководстве страны. Так, в конце февраля 2023 года, как пишет New York Times (NYT), украинские власти называли положение дел в Бахмуте «катастрофическим» и приняли решение перебросить в город элитные части, чтобы остановить наступление российских сил.

Американские власти уже неофициально признали подлинность по крайней мере части документов: источники NYT в Пентагоне назвали их «настоящими». Само военное ведомство начало расследование случившегося и пытается удалить секретные документы из Сети, в том числе из Twitter.

Как Пентагон оценил состояние ВСУ

Из секретных документов следует, что ВСУ находятся в тяжелом положении и имеют целый ряд проблем. Как пишет Washington Post (WP), бумаги Пентагона показывают, насколько на самом деле «истощены украинские силы после более чем года боевых действий».

Вот три обращающих на себя особое внимания утверждения из «утечки», которые описывают состояние украинской армии:

для контрнаступления ВСУ подготовили «слабый состав» ударных корпусов — и по количеству личного состава (менее 40 тысяч человек), и по вооружению;

ВСУ испытывают острый дефицит артиллерийских боеприпасов, в том числе для вооружения западного образца (о нехватке снарядов у ВСУ еще в феврале писали Financial Times и Politico — прим. «ВМ»);

ПВО Украины, на 90 процентов состоящее из советских систем, уже в апреле может остаться без боеприпасов.

Последнее — самая серьезная проблема для ВСУ. В документах отмечается, что после того, как ПВО Украины потеряет боеспособность, ВКС России обретут господство в воздухе. Среди прочего это позволит российской авиации наносить удары уже в глубине Украины, а также снабжать армию при помощи вертолетов.

Можно ли верить «секретным документам»

Однозначного ответа на этот вопрос нет. При этом эксперты отмечает, что в слитых в интернет документах нет противоречий. С большой долей вероятности их составлял человек, хорошо знакомый с американским военным документооборотом.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на источники в Пентагоне, слить данные мог сотрудник (или группа), недовольный действиями ведомства. Такая информация косвенно подтверждает подлинность самих документов.

Не исключается и версия о том, что документы могли подделать для того, чтобы ввести в заблуждение Генштаб РФ. Кампании по дезинформации противника нередко используются во время военных конфликтов. Например, в 1943 году Великобритания провела операцию «Мясной фарш», с помощью которой смогла убедить Генштаб нацисткой Германии, что войска союзников высадятся в Греции, а не на Сицилии.

Однако в данном случае не совсем понятно, в чем именно потенциальные дезинформаторы пытались убедить Россию. В слитых данных нет даже намека о возможной дате начале наступления ВСУ или о направлениях, по которым они собираются наступать. Между тем, как написала NYT, «утечка» уже осложнила отношения между союзниками по НАТО и «посеяла сомнения в способности Соединенных Штатов хранить секреты».

В беседе с «ВМ» политолог, военный волонтер Алексей Живов выразил уверенность, что подавляющее большинство обнародованных документов Пентагона «соответствуют действительности». По его мнению, за «утечкой» стоят силы близкие к Республиканской партии США.

— Думаю, что этот слив данных — это попытка американских консервативных элит затормозить нарастающую эскалацию как на Украине, так и в мире. Консерваторы не хотят войны с Россией, о чем уже неоднократно говорили (например, экс-президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис — прим. «ВМ»). Сама Украина для них не имеет большого значения, — считает собеседник «ВМ».

Как «утечка» повлияет на планы Москвы и Киева

По данным CNN, Киев уже изменил свои военные планы в связи с «утечкой». О каких именно изменениях идет речь, телеканал не уточнил.

В Кремле назвали появившиеся в Сети документы «достаточно интересными» и допустили, что американские спецслужбы ведут слежку и за президентом Украины Владимиром Зеленским (позже о факте такой слежки написал CNN).

При этом «утечка» (если считать ее настоящей) показала, что американская агентура глубоко проникла в Минобороны и Генштаб РФ. В некоторых документах содержатся сведения о дискуссиях в военном руководстве России. Как отмечает политолог Живов, после случившегося российская контрразведка активно возьмется за поиск «кротов».

Что касается военных планов России, то их содержательный смысл, вероятно, останется прежним.

— России по-прежнему нужно эффективно работать на фронте и уничтожать технику и скопление противника, в том числе иностранных наемников, с тем, чтобы максимально обескровить ВСУ. Оттого, что они собираются наступать завтра или через месяц, боевая задача ВС РФ не меняется, — заключил Живов.