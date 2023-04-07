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New York Times: Секретные документы Пентагона по Украине утекли в Сеть

Ирэна Колесова
В мире
New York Times: Секретные документы Пентагона по Украине утекли в Сеть
Фото: defense.gov

Пентагон занимается расследованием утечки в социальные сети секретной информации о ситуации на Украине, а также о планах НАТО по военной помощи Киеву. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

По сведениям журналистов, в интернет утекли документы, датированные началом марта. Газета утверждает, что информация Пентагона якобы начала распространяться в российских Telegram-каналах. При этом New York Times не уточнило, о каких именно публикациях может идти речь.

— Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и наш департамент изучает этот вопрос, — заявила Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Газета пишет, что в Пентагоне пытаются удалить из Сети секретную информацию, но пока это не выходит. Один из документов может называться «Статус конфликта по состоянию на 1 марта». Другой — якобы рассказывает о новых формированиях ВСУ, обучением которых занимаются американские эксперты. Описана также потребность украинской армии в 250 танках и 350 БМП, утверждает издание.

Секретные сведения не очень оберегает и американский президент Джо Байден. Вокруг него недавно разразился огромный скандал. «Сонный Джо» хранил секретные документы в гараже своего дома. В связи с этим американская генпрокуратура уже начала специальное расследование. Чем грозит Байдену «гаражный кейс» и как это повлияет на его второй срок, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

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