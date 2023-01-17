«Гаражный» скандал вокруг Джона Байдена. Что грозит действующему президенту США

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Вокруг президента США Джо Байдена разразился скандал. «Сонный Джо» хранил секретные документы в гараже своего дома. В связи с этим американская генпрокуратура уже начала специальное расследование. Чем грозит Байдену «гаражный кейс» и как это повлияет на его второй срок — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

Джо Байден нарушил закон о президентских архивах. Причем дважды. Первую партию секретных документов нашли в его кабинете в аналитическом Центре дипломатии и глобального взаимодействия «Пенн-Байден» в Вашингтоне в конце ноября 2022 года. Вторую — в гараже его дома в городе Уилмингтон (штат Делавэр) 11 января этого года.

В обоих случаях найденные бумаги относятся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы (2009–2017 годы). Среди них есть как минимум 10 секретных документов, которые содержат разведданные и материалы, касающиеся Ирана и Украины.

Согласно закону о президентских архивах, после смены президентской администрации все документы — и секретные, и несекретные — должны быть переданы в Национальный архив. Однако Байден этого не сделал — спустя пять лет бумаги обнаружили его помощники, о чем они и сообщили в Минюст.

На брифинге 12 января журналисты спросили Байдена, почему он хранил секретные документы в гараже рядом со своей машиной? Вот что он ответил:

— Мой «Корвет» стоит в запертом гараже, ок? Так что они не лежали просто на улице.

Что грозит Байдену

Президент заявил, что обнаружение документов «его удивило». Он также поспешил заверить общественность, что «серьезно относится к хранению секретной информации». В свою очередь помощники Байдена утверждают, что во всем сотрудничают с Минюстом и Национальным архивом.

Тем не менее генеральный прокурор США Меррик Гарланд все же начал расследование в отношении Байдена. Примечательно, что спецпрокурором по данному делу назначен Роберт Хур, который в период президентства Дональда Трампа занимал пост прокурора Мэриленда.

Кстати, имя 45-го президента США часто всплывает в контексте «гаражного кейса». Дело в том, что Трамп сам имел проблемы с Национальным архивом: после окончания своего срока он отказался вернуть часть документов. В августе прошлого года в его доме прошел обыск, в результате которого ФБР изъяло 11 ящиков секретных документов.

Трампу грозили чуть ли не тюремным заключением. Но в ситуации с Байденом все иначе.

— Скандал будут заминать, — говорит «ВМ» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев. — Байден — глава исполнительной власти, Минюст ему подчиняется. Да и по закону действующий президент не подсуден, поэтому против него выдвигать уголовное дело не могут.

Зацепиться за «гаражный кейс» могут республиканцы. В теории они могли бы использовать его для импичмента Байдену. Сами «слоны» уже активно сравнивают два дела.

— Мы хотим точно знать, какие документы забрали оба президента и будут ли к Байдену относиться не так, как к Трампу, — заявил республиканец Джеймс Комер.

Как инцидент повлияет на второй срок

Байден еще не выдвинул свою кандидатуру на второй срок в качестве главы государства. Однако в Белом доме уже сообщили, что он «будет участвовать в президентской гонке».

Скандал вокруг секретных документов однозначно негативно скажется на его предвыборной кампании. Республиканцы не преминут всякий раз напоминать о нем избирателям.

Однако сам факт выдвижения Байдена не столь очевиден. На фоне проблем в экономике его рейтинги падают.

По данным CNN, большинство избирателей, проголосовавших на промежуточных выборах в США, не хотели бы, чтобы действующий президент выдвигался на второй срок в 2024 году. А миллиардер Илон Маск и вовсе назвал Байдена слишком старым для очередного президентства.

Так что нынешние «планы» Байдена могут быть всего лишь прикрытием.

— Байден ничего другого, кроме как сказать, что он пойдет на второй срок, не может. Потому что если он скажет обратное за два года до окончания своего срока, то его карьера сейчас же закончится. Дела с ним иметь никто не будет, — заключил Рогулев.