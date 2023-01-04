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В Белом доме сообщили о планах Байдена баллотироваться на второй срок

Юлия Курганова
В мире
В Белом доме сообщили о планах Байдена баллотироваться на второй срок
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден по-прежнему планирует баллотироваться на второй срок в качестве главы страны, но пока не выдвинул свою кандидатуру. Об этом во вторник, 3 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Он говорит, что намерен участвовать в президентской гонке. И я не стану предвосхищать президента, — сказала она на брифинге.

Пресс-секретарь отметила, что, исходя из ее опыта работы, в администрации не станут опережать «какое-либо объявление» на этот счет, передает РИА Новости.

Конгресс США начал работу в новом составе: он переходит под контроль республиканцев — оппонентов Байдена, которые способны затормозить реализацию его политической программы и настроены на это. Во вторник, 3 января, присягу примут 222 конгрессмена-республиканца и 212 их коллег по палате представителей от Демократической партии. В сенате демократы не только сохранили, но и расширили большинство до 51 против 49 мандатов.

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