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Конгресс США начинает работу в новом составе, он переходит под контроль республиканцев — оппонентов американского президента Джо Байдена, которые настроены и способны затормозить реализацию его политической программы.

Во вторник, 2 января, присягу примут 222 конгрессмена-республиканца и 212 их коллег по палате представителей от Демократической партии. В сенате демократы не только сохранили, но и расширили большинство до 51 против 49 мандатов.

Демократическое большинство в обеих палатах позволяло администрации Байдена первые два года работы принимать визионерские законы на триллионы долларов и ограждало американского лидера от политических нападок. Переход палаты представителей под контроль республиканцев угрожает омрачить вторую половину президентства Байдена, когда становится возможным многое — от «шатдаунов» до парламентских расследований и даже попыток импичмента, передает РИА Новости.

Исследовательская служба Конгресса США считает, что передача Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot может негативно сказаться на Штатах. Аналитики полагают, что изъятие такого вооружения у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США может создать ряд угроз на этих направлениях.