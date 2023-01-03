Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Конгресс Соединенных Штатов начинает работу в не подконтрольном Байдену составе

Юлия Курганова
В мире
Конгресс Соединенных Штатов начинает работу в не подконтрольном Байдену составе
Фото: shutterstock

Конгресс США начинает работу в новом составе, он переходит под контроль республиканцев — оппонентов американского президента Джо Байдена, которые настроены и способны затормозить реализацию его политической программы.

Во вторник, 2 января, присягу примут 222 конгрессмена-республиканца и 212 их коллег по палате представителей от Демократической партии. В сенате демократы не только сохранили, но и расширили большинство до 51 против 49 мандатов.

Демократическое большинство в обеих палатах позволяло администрации Байдена первые два года работы принимать визионерские законы на триллионы долларов и ограждало американского лидера от политических нападок. Переход палаты представителей под контроль республиканцев угрожает омрачить вторую половину президентства Байдена, когда становится возможным многое — от «шатдаунов» до парламентских расследований и даже попыток импичмента, передает РИА Новости.

Исследовательская служба Конгресса США считает, что передача Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot может негативно сказаться на Штатах. Аналитики полагают, что изъятие такого вооружения у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США может создать ряд угроз на этих направлениях.

Парламент Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте