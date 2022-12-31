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СМИ: В Конгрессе США заговорили о серьезной опасности поставок Patriot Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

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СМИ: В Конгрессе США заговорили о серьезной опасности поставок Patriot Украине
Фото: Depositphotos

Исследовательская служба Конгресса США считает, что передача Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot может негативно сказаться на американском государстве. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

— Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые возникнут перед Конгрессом как в законодательной, так и надзорной сферах его деятельности, — говорится в материале.

Аналитики полагают, что изъятие такого вооружения у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США может создать ряд угроз на этих направлениях, сообщает издание.

Накануне экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США попытались оправдаться перед украинцами после поражения армии, направив украинским солдатам ЗРК Patriot. По словам Макгрегора, американская политика является полнейшим безумием, так как у ВСУ не было шансов на успех с самого начала.

В США высказали мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон не смог договориться с Байденом о поставках более мощного наступательного оружия. Аналитики отметили, что позиции президентов Украины и США в этом вопросе значительно отличаются. «Вечерняя Москва» разбиралась, продолжит ли Америка поставки оружия для украинской армии и не опасаются ли в США эскалации конфликта из-за этого.

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