Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полковник США назвал передачу Patriot Киеву жестом перед поражением ВСУ

Лейла Алиева
В мире
Полковник США назвал передачу Patriot Киеву жестом перед поражением ВСУ
Фото: shutterstock

США попытались оправдаться перед украинцами после поражения армии, направив ВСУ зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

— Я начинаю думать, что поставки Patriot — определенный жест от США. Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: «Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось», — отметил он.

По словам Макгрегора, политика США является полнейшим безумием, так как у них не было шансов на успех с самого начала, передает РИА Новости.

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита Зеленского. По его словам, ЗРК Patriot, который был обещан Украине, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО.

23 декабря обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что во время встречи в Вашингтоне между Джо Байденом и Владимиром Зеленским возникло недопонимание относительно будущего Украины. По его словам, визит украинского лидера был военным саммитом.

Украина Спецоперации США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте