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США попытались оправдаться перед украинцами после поражения армии, направив ВСУ зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

— Я начинаю думать, что поставки Patriot — определенный жест от США. Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: «Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось», — отметил он.

По словам Макгрегора, политика США является полнейшим безумием, так как у них не было шансов на успех с самого начала, передает РИА Новости.

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита Зеленского. По его словам, ЗРК Patriot, который был обещан Украине, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО.

23 декабря обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что во время встречи в Вашингтоне между Джо Байденом и Владимиром Зеленским возникло недопонимание относительно будущего Украины. По его словам, визит украинского лидера был военным саммитом.