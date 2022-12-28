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В США заявили, что Вашингтон предоставил Киеву несущественную помощь

Александр Афонин

Сюжет: 

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В мире
В США заявили, что Вашингтон предоставил Киеву несущественную помощь
Фото: whitehouse

Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в среду, 28 декабря, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в материале для издания 19FortyFive.

— Зеленский уехал из США, а Байден, и это показательно, так и не пообещал ничего, кроме одной батареи ЗРК: ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии, — написал он.

По словам военного, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который был обещан Украине, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО. Поставка одной такой установки не сможет защитить даже Киев.

Помимо этого, для обслуживания Patriot требуется немалый штат специалистов, состоящий из 90 человек. При этом им необходимо пройти соответствующее обучение, длительность которого составляет три месяца, передает РИА Новости.

21 декабря состоялся визит Владимира Зеленского в Конгресс США. «Вечерняя Москва» разбиралась, зачем украинскому лидеру нужна эта поездка, о чем он просил власти Соединенных Штатов и какие последствия возможны по его возвращении на Украину.

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